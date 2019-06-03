У зоні ООС загинув десантник
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Вночі у зоні ООС загинув військовослужбовець Вадим Забава. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні вночі, 3 червня, під час виконання завдань за призначенням в районі проведення операції Об'єднаних сил трагічно загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Забава Вадим Володимирович", - йдеться у повідомленні прес-центру.
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Загиблий десантник був родом із Запоріжжя. Як зазначили у ЗСУ, вдома у нього залишилися дружина, донька та син.
Як повідомляв УНН, бойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військових.