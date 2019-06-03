В зоне ООС погиб десантник
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Ночью в зоне ООС погиб военнослужащий Вадим Забава. Об этом командование десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня ночью, 3 июня, во время выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Забава Вадим Владимирович", - говорится в сообщении пресс-центра.
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Погибший десантник был родом из Запорожья. Как отметили в ВСУ, дома у него остались жена, дочь и сын.
Как сообщал УНН, боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных.