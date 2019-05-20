У Мукачеві у результаті вибуху загинув військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У місті Мукачево Закарпатської області загинув військовий, який отримав травму від невідомого вибухового пристрою. Про це повідомила прес-служба 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Facebook, передає УНН.
"Вчора, 19 травня 2019 року, відбувся інцидент за участі військовослужбовця в/ч А1556. Він в позаслужбовий час, перебуваючи поза межами військової частини та не дотримуючись правил безпеки, отримав травму від невідомого вибухового пристрою, що призвело до його смерті", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що командиром військової частини призначено службове розслідування.
Нагадаємо, колишній учасник АТО підірвав гранату, погрожуючи самогубством.