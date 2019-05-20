В Мукачево в результате взрыва погиб военный

"Вчера, 19 мая 2019 года, произошел инцидент с участием военнослужащего в/ч А1556. Он во внеслужебное время, находясь за пределами воинской части и не соблюдая правила безопасности, получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к его смерти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командиром воинской части назначено служебное расследование.

Напомним, бывший участник АТО подорвал гранату, угрожая самоубийством.