В Мукачево в результате взрыва погиб военный
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В городе Мукачево Закарпатской области погиб военный, получивший травму от неизвестного взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Facebook, передает УНН.
"Вчера, 19 мая 2019 года, произошел инцидент с участием военнослужащего в/ч А1556. Он во внеслужебное время, находясь за пределами воинской части и не соблюдая правила безопасности, получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к его смерти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что командиром воинской части назначено служебное расследование.
Напомним, бывший участник АТО подорвал гранату, угрожая самоубийством.