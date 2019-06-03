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ООС: бойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військових

ООС: бойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

 • 12796 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. 2 червня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) 3 рази обстріляли українських військових: “біля міста Мар’їнка — з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; поблизу населеного пункту Піски — з мінометів калібру 82 мм; поблизу села Гнутове — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні два рази: поблизу населеного пункту Новгородське — з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля населеного пункту Майорськ — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї”.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. За даними розвідки, 2 червня один бойовик був знищений.

“Від початку поточної доби ворог один раз з протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та зенітних установок ЗУ-23-2 обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Кам’янка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додали у прес-центрі ООС.

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