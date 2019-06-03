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Трамп заявил, что верит Путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 8 просмотра

Трамп заявил, что верит Путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 25323 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113099 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108845 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136170 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143974 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Актуальное
ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 12794 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. 2 июня боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 3 раза обстреляли украинских военных: “у города Марьинка — из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Пески — из минометов калибра 82 мм; вблизи села Гнутово — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи населенного пункта Новгородское — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у населенного пункта Майорск — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, 2 июня один боевик был уничтожен.

“С начала текущих суток враг один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Каменка в районе ответственности оперативно-тактического группировки „Восток“. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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