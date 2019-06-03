ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. 2 июня боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 3 раза обстреляли украинских военных: “у города Марьинка — из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Пески — из минометов калибра 82 мм; вблизи села Гнутово — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи населенного пункта Новгородское — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у населенного пункта Майорск — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, 2 июня один боевик был уничтожен.
“С начала текущих суток враг один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Каменка в районе ответственности оперативно-тактического группировки „Восток“. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавили в пресс-центре ООС.