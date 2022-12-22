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День целенаправленных ударов: в Краматорске враг попал ракетой в школу-интернат

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Донецкой области сегодня российские оккупанты целенаправленно бьют по гражданским. В Краматорске ракетой попали в школу-интернат, сообщили глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Цитата

"Краматорск, Донецкая область. Одна российская ракета попала в здание школы-интерната, другая - по территории промзоны одного из предприятий города. Обошлось без жертв", - сообщил Тимошенко в Телеграм.

"Целенаправленные удары по гражданским - так проходит день в Донецкой области", - добавил Кириленко в Телеграм.

Детали

По данным главы ОВА, сегодня враг обстрелял Часов Яр, Краматорск и Курахово. Всюду пострадали исключительно гражданская и гражданская инфраструктура.

"В Часовом Яру 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены дома - всего по городу прилетело около 15 снарядов. В Краматорске россияне попали на территорию предприятия и в одну из школ - без пострадавших. Последствия обстрелов Курахового еще устанавливаем", - сообщил Кириленко.

"Россияне продолжают вести войну с мирными украинцами - их государство то и дело подтверждает свой статус террориста. Берегите себя! Эвакуируйтесь!" – подчеркнул он.

Дополнение

рашисты нанесли два ракетных удара по Краматорску.

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