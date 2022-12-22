День цілеспрямованих ударів: у Краматорську ворог поцілив ракетою у школу-інтернат
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Донецькій області сьогодні російські окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільних. У Краматорську ракетою поцілили у школу-інтернат, повідомили голова Донецької ОВА Павло Кириленко та заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, пише УНН.
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"Краматорськ, Донеччина. Одна російська ракета поцілила у будівлю школи-інтернату, інша - по території промзони одного з підприємств міста. Обійшлося без жертв", - повідомив Тимошенко у Телеграм.
"Цілеспрямовані удари по цивільних - так минає день на Донеччині", - додав Кириленко у Телеграм.
Деталі
За даними голови ОВА, сьогодні ворог обстріляв Часів Яр, Краматорськ та Курахове. Всюди постраждали виключно цивільні та цивільна інфраструктура.
"У Часовому Яру 1 людина загинула, 2 поранено, пошкоджено будинки - всього по місту прилетіло близько 15 снарядів. У Краматорську росіяни поцілили на територію підприємства та в одну зі шкіл - без постраждалих. Наслідки обстрілів Курахового ще встановлюємо", - повідомив Кириленко.
"Росіяни продовжують вести війну із мирними українцями - їхня держава раз у раз підтверджує свій статус терористки. Бережіть себе! Евакуюйтеся!" - наголосив він.
Доповнення
рашисти завдали два ракетних удари по Краматорську.