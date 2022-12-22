День цілеспрямованих ударів: у Краматорську ворог поцілив ракетою у школу-інтернат

Цитата

"Краматорськ, Донеччина. Одна російська ракета поцілила у будівлю школи-інтернату, інша - по території промзони одного з підприємств міста. Обійшлося без жертв", - повідомив Тимошенко у Телеграм.

"Цілеспрямовані удари по цивільних - так минає день на Донеччині", - додав Кириленко у Телеграм.

Деталі

За даними голови ОВА, сьогодні ворог обстріляв Часів Яр, Краматорськ та Курахове. Всюди постраждали виключно цивільні та цивільна інфраструктура.

"У Часовому Яру 1 людина загинула, 2 поранено, пошкоджено будинки - всього по місту прилетіло близько 15 снарядів. У Краматорську росіяни поцілили на територію підприємства та в одну зі шкіл - без постраждалих. Наслідки обстрілів Курахового ще встановлюємо", - повідомив Кириленко.

"Росіяни продовжують вести війну із мирними українцями - їхня держава раз у раз підтверджує свій статус терористки. Бережіть себе! Евакуюйтеся!" - наголосив він.

Доповнення

рашисти завдали два ракетних удари по Краматорську.