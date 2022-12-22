рашисти завдали два ракетних удари по Краматорську
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Російські окупанти завдали два ракетних удари по Краматорську у Донецькій області, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграм, пише УНН.
Цитата
"Краматорськ, Донеччина. Окупанти завдали два ракетних удари по місту", - повідомив Тимошенко.
З його слів, наслідки з’ясовуються.
Доповнення
Сьогодні, 22 грудня, окупаційні війська рф обстріляли Часів Яр Донецької області з РСЗВ. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще дві дістали поранення.