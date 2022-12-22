Окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині: є поранені та загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні, 22 грудня, окупаційні війська рф обстріляли Часів Яр Донецької області з РСЗВ. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще дві дістали поранення. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.
Цитата
"Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту. Загинула 1 людина, ще 2 - поранені", - написав він у Телеграм.
Деталі
Він зазначив, що пошкоджено багатоквартирні будинки.
Наразі на місці працюють екстрені служби.
Доповнення
За минулу добу, 21 грудня, російські загарбники поранили 3 мирних жителів Донецької області.