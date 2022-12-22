Донеччина: окупанти поранили ще трьох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. За минулу добу, 21 грудня, російські загарбники поранили 3 мирних жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 21 грудня росіяни поранили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку та 1 у Бахмуті", - поінформував він.
Деталі
Всього з 24 лютого росіяни вбили 1275 жителів Донеччини, поранили ще 2773.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
У ніч з 20 на 21 грудня окупанти вели обстріли по всій лінії фронту від Вугледара до Лимана на Донеччині.