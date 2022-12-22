Донецкая область: оккупанты ранили еще троих гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. За минувшие сутки, 21 декабря, российские захватчики ранили 3 мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"За 21 декабря россияне ранили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке и 1 в Бахмуте", - проинформировал он.
Детали
Всего с 24 февраля россияне убили 1275 жителей Донбасса, ранили еще 2773.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе
Напомним
В ночь с 20 на 21 декабря оккупанты вели обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Лимана в Донецкой области.