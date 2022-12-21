Окупанти вночі обстрілювали Донеччину по всій лінії фронту - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Російські військовослужбовці вночі вели обстріли по всій лінії фронту від Вугледара до Лимана на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Телеграм, інформує УНН.
Деталі
За інформацією очільника регіону, ситуація на Донеччині така:
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- На Волноваському напрямку 1 людина загинула і 2 дістали поранення у Вугледарі. На території громади під обстріл також потрапила Богоявленка - там без постраждалих.
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- На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. У Кураховому пошкоджено 4 будинки та інфраструктурний об'єкт, у Курахівці - 3 будинки та господарчі споруди. Також уночі та вранці обстрілів зазнали Авдіївка, Мар'їнка і Красногорівка.
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- На Горлівському напрямку росіяни напередодні вдень завдали ракетного удару по Костянтинівці - пошкодили дитсадок і 2 будинки. У Бахмуті 5 цивільних дістали поранення, пошкоджено 1 будинок.
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- На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Торському Лиманської громади. Обсяги руйнувань з'ясовуються.
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Доповнення
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що правоохоронні органи виявили тіла 2 убитих росіянами під час окупації.