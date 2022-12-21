Оккупанты ночью обстреливали Донецкую область по всей линии фронта - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Российские военнослужащие ночью вели обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Лимана в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
Детали
По информации главы региона, ситуация в Донецкой области такова:
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- На Волновахском направлении 1 человек погиб и 2 получили ранения в Угледаре. На территории громады под обстрел также попала Богоявленка – там без пострадавших.
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- На Донецком направлении без жертв, но есть разрушения. В Курахово повреждены 4 дома и инфраструктурный объект, в Кураховке - 3 дома и хозяйственные постройки. Также ночью и утром обстрелам подверглись Авдеевка, Марьинка и Красногоровка.
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- На Горловском направлении россияне накануне днем нанесли ракетный удар по Константиновке – повредили детсад и 2 дома. В Бахмуте 5 гражданских получили ранения, поврежден 1 дом.
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- На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Торском Лиманской громады. Объемы разрушений выясняются.
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Дополнение
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что правоохранительные органы обнаружили тела 2 убитых россиянами во время оккупации.