На Донеччині виявили тіла ще двох убитих росіянами під час окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що правоохоронні органи виявили тіла 2 убитих росіянами під час окупації, пише УНН.
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"У Святогірську правоохоронці виявили тіла 2 цивільних, убитих під час окупації", - написав він в Telegram.
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Також він зазначив, що за 20 грудня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Вугледарі та Торському, ще 8 людей в області дістали поранення.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1275 осіб, ще 2770 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
20 грудня близько російська армія обстріляла центр міста Курахове у Донецькій області. Щонайменше одна людина поранена, а також пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто.
Російські окупанти впродовж ночі 20 грудня продовжували обстріли громад на різних ділянках лінії фронту на Донеччині. У результаті атак є руйнування.