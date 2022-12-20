Росіяни накрили вонем Курахове на Донеччині: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. 20 грудня близько 21-шої години російська армія обстріляла центр міста Курахове у Донецькій області. Щонайменше одна людина поранена, а також пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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“Це не перший обстріл Курахового за сьогодні. Кількома годинами раніше російські окупанти великокаліберною артилерією цілили по інфраструктурним об’єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла”, — йдеться у повідомленні.
Додамо
Минулої ночі Донеччину окупанти накривали ворожим вогнем від Вугледара до Лимана.