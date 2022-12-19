Лідерка “Слуги народу” увірвалася у госпіталь до воїна, який виступив проти її законопроєкту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк втрапила у скандал з українським військовим Олегом Симорозом, який наразі перебуває у госпіталі. Вона увірвалася до воїна в палату, щоб з’ясувати стосунки через її законопроєкт про “реформування сфери містобудування”.
Про це військовий написав у Facebook, передає УНН.
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Військовослужбовець Олег Симороз — учасник бойових дій, який втратив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. У своєму Facebook він прокоментував прийняття Верховною Радою законопроект № 5655, автором якого стала голова президентської партії “Слуга народу” Олена Шуляк.
Депутатка прийшла до палати без жодного дозволу чи навіть попередження й почала говорити про допис, у якому військовий критикує її законопроєкт.
“На злодії шапка горить”, так виглядає цей випадок, коли лобістка будівельної мафії прибігає у військовий госпіталь з’ясовувати стосунки, після того, як мій допис про її антинародний законопроект і домовленості з ОПЗЖ широко розійшовся в соціальних мережах“, — написав Симороз.
Під час розмови чоловік звернув увагу нардепки на кілька показових моментів: як цей злочинний законопроєкт знівелює його боротьбу за збереження берегів Дніпра, як вона проштовхнула документ на комітеті й у сесійні залі голосами ОПЗЖ і як вона проігнорувала зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
“У відповідь вона почала просто банально брехати мені в очі й намагатися зробити з мене дурня. Більше того, вона навіть набралася нахабності натякнути, що я у когось взяв гроші за свій резонансний допис про неї! Я пообіцяв цій слузі будівельної мафії, що рано чи пізно в Україні нарешті — вперше за часи незалежності — з’явиться нормальна влада, й тоді вона постане перед справедливим судом” — пише військовий.
Сама ж Шуляк поки інцидент не коментувала.
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Верховна Рада підтримала проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності” в першому читанні 1 липня 2021 року.
Автори (головною авторкою якою стала Олена Шуляк — ред.) документа розраховують, що ухвалення проєкту не лише дасть змогу знизити корупційні ризики й підвищити публічність і прозорість у цій сфері, а й чітко визначить права, обов’язки, відповідальність учасників будівництва. Проте сам документ утискає права громад та архітекторів, а також призведе до незворотної втрати пам’яток архітектури та об’єктів культурної спадщини, які і так сьогодні нищаться непорядними забудовниками.
1 грудня 2022 року законопроєкт було знято з розгляду парламентом. На його доопрацюванні наполягали Асоціація міст України, мери міст, Національна агенція з запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.
13 грудня Верховна Рада все ж таки ухвалила документ. За нього проголосувало 228 депутатів.
Згодом була створена петиція, яка закликає Президента ветувати цей законопроєкт. Станом на вечір 19 грудня петиція набрала 42 090 підписів з 25 000 потрібних. Вона почала набирати голоси одразу після голосування.