Лідерка “Слуги народу” увірвалася у госпіталь до воїна, який виступив проти її законопроєкту

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк втрапила у скандал з українським військовим Олегом Симорозом, який наразі перебуває у госпіталі. Вона увірвалася до воїна в палату, щоб з’ясувати стосунки через її законопроєкт про “реформування сфери містобудування”.

Про це військовий написав у Facebook, передає УНН.