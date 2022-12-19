Лидерка "Слуги народа" ворвалась в госпиталь к воину, выступившему против её законопроекта

ukru
Эксклюзив
16:00 • 20783 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 92688 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 111063 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 104962 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 100500 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 82017 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109901 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135615 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122823 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136401 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 69332 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 115358 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 129334 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 126068 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110826 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223843 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 254467 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 193292 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198938 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234412 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 52478 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110826 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117422 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125132 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140349 просмотра
Актуальное
Лидерка "Слуги народа" ворвалась в госпиталь к воину, выступившему против её законопроекта

Лидерка "Слуги народа" ворвалась в госпиталь к воину, выступившему против её законопроекта

Киев • УНН

 • 3090945 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Председательница партии “Слуга народа” Елена Шуляк попала в скандал с украинским военным Олегом Симорозом, который находится в госпитале. Она ворвалась к воину в палату, чтобы выяснить отношения через её законопроект о “реформировании сферы градостроительства”.

Об этом военный написал в Facebook, передает УНН.

Детали

Военнослужащий Олег Симороз — участник боевых действий, потерявший свои две ноги на Донбассе и пребывающий в тяжелом состоянии. В своем Facebook он прокомментировал принятие Верховной Радой законопроект № 5655, автором которого стала глава президентской партии “Слуга народа” Елена Шуляк.

Депутат пришла в палату без всякого разрешения или даже предупреждения и начала говорить о сообщении, в котором военный критикует ее законопроект.

“На воре шапка горит”, так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения, после того, как мое сообщение о ее антинародный законопроект и договоренности с ОПЗЖ широко разошелся в социальных сетях”, — написал Симороз.

Во время разговора мужчина обратил внимание депутатки на несколько показательных моментов: как этот преступный законопроект нивелирует его борьбу за сохранение берегов Днепра, как она протолкнула документ на комитете и в сессионном зале голосами ОПЗЖ и как она проигнорировала замечания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

“В ответ она начала просто банально лгать мне в глаза и пытаться сделать из меня дурака. Более того, она даже набралась наглости намекнуть, что я у кого-то взял деньги за свое резонансное сообщение о ней! Я пообещал этой "слуге" строительной мафии, что рано или поздно в Украине наконец — впервые за времена независимости — появится нормальная власть, и тогда она предстанет перед справедливым судом” — пишет военный.

Сама же Шуляк пока инцидент не комментировала.

Ранее

Верховная Рада поддержала проект закона “О внесении изменений в некоторых законодательных актов Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности” в первом чтении 1 июля 2021 года.

Авторы (главным автором которой стала Елена Шуляк — ред.) документа рассчитывают, что принятие проекта не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой сфере, а и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства. Однако сам документ ущемляет права общин и архитекторов, а также приведет к необратимой потере достопримечательностей архитектуры и объектов культурного наследия, которые и так сегодня уничтожаются непорядочными застройщиками.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада все же приняла документ. За него проголосовало 228 депутатов.

Впоследствии была создана петиция, призывающая Президента ветировать этот законопроект. По состоянию на вечер 19 декабря петиция набрала 42 090 подписей из 25 000 нужных. Она начала набирать голоса сразу после голосования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы