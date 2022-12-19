Лидерка "Слуги народа" ворвалась в госпиталь к воину, выступившему против её законопроекта

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Председательница партии “Слуга народа” Елена Шуляк попала в скандал с украинским военным Олегом Симорозом, который находится в госпитале. Она ворвалась к воину в палату, чтобы выяснить отношения через её законопроект о “реформировании сферы градостроительства”.

Об этом военный написал в Facebook, передает УНН.