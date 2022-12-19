Лидерка "Слуги народа" ворвалась в госпиталь к воину, выступившему против её законопроекта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Председательница партии “Слуга народа” Елена Шуляк попала в скандал с украинским военным Олегом Симорозом, который находится в госпитале. Она ворвалась к воину в палату, чтобы выяснить отношения через её законопроект о “реформировании сферы градостроительства”.
Об этом военный написал в Facebook, передает УНН.
Детали
Военнослужащий Олег Симороз — участник боевых действий, потерявший свои две ноги на Донбассе и пребывающий в тяжелом состоянии. В своем Facebook он прокомментировал принятие Верховной Радой законопроект № 5655, автором которого стала глава президентской партии “Слуга народа” Елена Шуляк.
Депутат пришла в палату без всякого разрешения или даже предупреждения и начала говорить о сообщении, в котором военный критикует ее законопроект.
“На воре шапка горит”, так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения, после того, как мое сообщение о ее антинародный законопроект и договоренности с ОПЗЖ широко разошелся в социальных сетях”, — написал Симороз.
Во время разговора мужчина обратил внимание депутатки на несколько показательных моментов: как этот преступный законопроект нивелирует его борьбу за сохранение берегов Днепра, как она протолкнула документ на комитете и в сессионном зале голосами ОПЗЖ и как она проигнорировала замечания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
“В ответ она начала просто банально лгать мне в глаза и пытаться сделать из меня дурака. Более того, она даже набралась наглости намекнуть, что я у кого-то взял деньги за свое резонансное сообщение о ней! Я пообещал этой "слуге" строительной мафии, что рано или поздно в Украине наконец — впервые за времена независимости — появится нормальная власть, и тогда она предстанет перед справедливым судом” — пишет военный.
Сама же Шуляк пока инцидент не комментировала.
Ранее
Верховная Рада поддержала проект закона “О внесении изменений в некоторых законодательных актов Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности” в первом чтении 1 июля 2021 года.
Авторы (главным автором которой стала Елена Шуляк — ред.) документа рассчитывают, что принятие проекта не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой сфере, а и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства. Однако сам документ ущемляет права общин и архитекторов, а также приведет к необратимой потере достопримечательностей архитектуры и объектов культурного наследия, которые и так сегодня уничтожаются непорядочными застройщиками.
1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.
13 декабря Верховная Рада все же приняла документ. За него проголосовало 228 депутатов.
Впоследствии была создана петиция, призывающая Президента ветировать этот законопроект. По состоянию на вечер 19 декабря петиция набрала 42 090 подписей из 25 000 нужных. Она начала набирать голоса сразу после голосования.