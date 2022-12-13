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Реформування містобудування: Рада ухвалила резонансний закон 5655

Реформування містобудування: Рада ухвалила резонансний закон 5655

Київ • УНН

 • 894581 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила резонансний законопроект 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Цитата

"Резонансний законопроект 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності підтриманий у цілому. За - 228", - написав Железняк.

Додамо

Документ ще на початку розгляду викликав дискусії. Серед тих, хто виступав проти його ухвалення були й архітектори.

Так, на думку заступниці голови Архітектурної палати України Анни Кирій, законопроект буквально знищує авторське право в цій галузі. Адже забудовник зможе змінювати архітектора хоч щодня, міняти проектну документацію без погоджень з автором проекту.

У той же час у "Слузі народу" зазначають, що законопроєкт №5655 враховує зауваження НАЗК, які виникли після прийняття документу у першому читанні. З рекомендацією ухвалити проєкт закону в цілому виступили профільні міністерства – Мінцифри та Мінрегіон.

Очільниця "СН" Олена Шуляк називає документ "найголовнішою умовою старту повноцінної відбудови країни".

За її словами, містобудівний контроль діятиме за прикладом британської моделі, коли учасники будівельного ринку матимуть можливість обирати орган містобудівного контролю – представників органів місцевого самоврядування або ж представників приватних структур.

Водночас місцева влада отримає повноваження виносити приписи про демонтаж незаконної споруди навіть без рішення суду.

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