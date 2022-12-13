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Реформирование градостроительства: Рада приняла резонансный закон 5655

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховная Рада приняла резонансный законопроект 5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Цитата

"Резонансный законопроект 5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности поддержан в целом. За - 228", - написал Железняк.

Добавим

Документ еще в начале рассмотрения вызвал дискуссии. Среди выступавших против его принятия были и архитекторы.

Так, по мнению заместителя главы Архитектурной палаты Украины Анны Кирий, законопроект буквально уничтожает авторское право в этой области. Ведь застройщик сможет менять архитектора хоть каждый день, менять проектную документацию без согласований с автором проекта.

В то же время в "Слуге народа" отмечают, что законопроект №5655 учитывает замечания НАПК, возникшие после принятия документа в первом чтении. С рекомендацией принять проект закона в целом выступили профильные министерства – Минцифры и Минрегион.

Глава "СН" Елена Шуляк называет документ "самым главным условием старта полноценного восстановления страны".

По ее словам, градостроительный контроль будет действовать по примеру британской модели, когда участники строительного рынка будут иметь возможность выбирать орган градостроительного контроля – представителей органов местного самоуправления или представителей частных структур.

В то же время местные власти получат полномочия выносить предписания о демонтаже незаконного сооружения даже без решения суда.

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