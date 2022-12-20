Россияне накрыли вонем Курахово в Донецкой области: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. 20 декабря около 21 часов российская армия обстреляла центр города Курахово в Донецкой области. По меньшей мере, один человек ранен, а также повреждены две пятиэтажки и частные авто.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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“Это не первый обстрел Курахового за сегодня. Несколькими часами ранее российские оккупанты крупнокалиберной артиллерией целили по инфраструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла”, — говорится в сообщении.
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Прошлой ночью Донбасса оккупанты накрывали вражеским огнем от Угледара до Лимана.