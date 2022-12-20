Россияне накрыли вонем Курахово в Донецкой области: есть пострадавшие

КИЕВ. 20 ноября. УНН. 20 декабря около 21 часов российская армия обстреляла центр города Курахово в Донецкой области. По меньшей мере, один человек ранен, а также повреждены две пятиэтажки и частные авто.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.