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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти обстріляли Донеччину на різних ділянках фронту: показали наслідки нових ударів

Окупанти обстріляли Донеччину на різних ділянках фронту: показали наслідки нових ударів

Київ • УНН

 • 298167 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російські окупанти впродовж ночі продовжували обстріли громад на різних ділянках лінії фронту на Донеччині. У результаті атак є руйнування. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.

Деталі

Зі слів голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 20 грудня така:

  • На Волноваському напрямку під вогнем - Вугледар та околиці. Пошкоджено 1 будинок, інформація про постраждалих не надходила.
  • На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць Очеретинської і Курахівської громад - без жертв.
  • На Горлівському напрямку 2 людини загинули та 1 людина дістала поранення у Бахмуті. Поодинокі прильоти були у Дальній Диліївці та Костянтинівці Костянтинівської громади, а також Парасковіївці і Яковлівці Соледарської громади.
  • На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та на території громади - без жертв.

Доповнення

Російські війська 19 грудня обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак окупанти вбили 3 жителів, ще 5 отримали поранення. 

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