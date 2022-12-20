Окупанти обстріляли Донеччину на різних ділянках фронту: показали наслідки нових ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російські окупанти впродовж ночі продовжували обстріли громад на різних ділянках лінії фронту на Донеччині. У результаті атак є руйнування. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
Деталі
Зі слів голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 20 грудня така:
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- На Волноваському напрямку під вогнем - Вугледар та околиці. Пошкоджено 1 будинок, інформація про постраждалих не надходила.
- На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць Очеретинської і Курахівської громад - без жертв.
- На Горлівському напрямку 2 людини загинули та 1 людина дістала поранення у Бахмуті. Поодинокі прильоти були у Дальній Диліївці та Костянтинівці Костянтинівської громади, а також Парасковіївці і Яковлівці Соледарської громади.
- На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та на території громади - без жертв.
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Доповнення
Російські війська 19 грудня обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак окупанти вбили 3 жителів, ще 5 отримали поранення.