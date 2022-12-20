Армія рф за добу вбила 3 людей на Донеччині, ще 5 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак окупанти вбили 3 жителів, ще 5 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
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"За 19 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 у Залізному. Ще 5 людей в області дістали поранення", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1271 особа, ще 2762 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Донецьку область армія рф обстрілює на різних ділянках фронту. Вночі 19 грудня росіяни вели обстріли на різних ділянках фронту від Вугледара до Лимана.