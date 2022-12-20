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Армия рф за сутки убила 3 человека в Донецкой области, еще 5 ранены

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российские войска за прошлые сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак оккупанты убили 3 жителей, еще 5 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Цитата

"За 19 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Зализном. Еще 5 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении. 

Детали

Отмечается, что с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1271 человек, еще 2762 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Донецкую область армия рф обстреливает на разных участках фронта. Ночью 19 декабря россияне вели обстрелы на разных участках фронта от Угледара до Лимана. 

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