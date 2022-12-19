Донеччину накривають ворожим вогнем від Вугледара до Лимана - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Донецьку область армія рф обстрілює на різних ділянках фронту, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у понеділок, 19 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Вночі росіяни вели обстріли на різних ділянках фронту від Вугледара до Лимана", - повідомив Кириленко.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 19 грудня така:
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- На Волноваському напрямку - періодичні артобстріли Вугледара та околиць міста, без жертв.
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- На Донецькому напрямку протягом ночі відбувалися обстріли Мар'їнки та околиць Курахівки, а зранку під артобстріл потрапила Авдіївка. Інформація про постраждалих не надходила.
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- На Горлівському напрямку 2 людини загинули та 3 поранені у Бахмуті. У місті пошкоджено 2 приватні будинки. У Сіверську внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю, а в Парасковіївці Соледарської громади — приватний будинок.
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- На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Торському Лиманської громади.
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Доповнення
З початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1268 осіб, ще 2757 цивільних отримали поранення.