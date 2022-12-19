Донеччина: окупанти за добу вбили 3 людей, ще 4 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак троє цивільних загинули, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
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"За 18 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 у Торському. Ще 4 людини в області дістали поранення", - написав він в Telegram.
Деталі
Зазначається, що з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1268 осіб, ще 2757 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
За 17 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області - у Часовому Яру. Ще 1 людина в області дістала поранення.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що зранку 17 грудня велика кількість російської техніки рухалася з росії через Маріуполь. За його словами, ще більша кількість техніки застрягла в заторах біля Маріуполя до перетину кордону біля Новоазовська.