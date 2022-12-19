Донецкая область: оккупанты за сутки убили 3 человека, еще 4 ранены

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российские войска за прошлые сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак трое гражданских погибли, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Цитата 

"За 18 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Торском. Еще 4 человека в области получили ранения", - написал он в Telegram. 

Детали 

Отмечается, что с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1268 человек, еще 2757 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

За 17 декабря россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области – в Часовом Яру. Еще 1 человек в области получил ранения. 

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что утром 17 декабря большое количество российской техники двигалось из россии через Мариуполь. По его словам, еще большее количество техники застряло в пробках возле Мариуполя до пересечения границы возле Новоазовска. 

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