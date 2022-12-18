Донеччина: окупанти вбили одного цивільного, ще один — зазнав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про жертв в області за попередню добу, які постраждали від рук окупантів, пише УНН.
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"За 17 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Часовому Яру. Ще 1 людина в області дістала поранення", - написав очільник ОВА.
Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Додамо
Окупанти в ніч проти 18 грудня обстріляли Нікопольський район. Поранень отримав 59-річний чоловік. Після обстежень лікарі відправили постраждалого додому.