Донецкая область: оккупанты убили одного гражданского, еще один — получил ранение

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о жертвах в области за предыдущие сутки, пострадавших от рук оккупантов, пишет УНН.

Цитата

"За 17 декабря россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — во Временном Яру. Еще 1 человек в области получил ранения", - написал глава ОВА.

Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Добавим

Оккупанты в ночь на 18 декабря обстреляли Никопольский район. Ранения получил 59-летний мужчина. После обследований врачи отправили пострадавшего домой.

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