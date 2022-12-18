Донецкая область: оккупанты убили одного гражданского, еще один — получил ранение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о жертвах в области за предыдущие сутки, пострадавших от рук оккупантов, пишет УНН.
Цитата
"За 17 декабря россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — во Временном Яру. Еще 1 человек в области получил ранения", - написал глава ОВА.
Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Добавим
Оккупанты в ночь на 18 декабря обстреляли Никопольский район. Ранения получил 59-летний мужчина. После обследований врачи отправили пострадавшего домой.