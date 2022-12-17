Біля Маріуполя застрягла велика колона російської техніки - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що зранку велика кількість російської техніки рухається з росії через Маріуполь. За його словами, ще більша кількість техніки застрягла в заторах біля Маріуполя до перетину кордону біля Новоазовська, передає УНН.
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“Зранку велика кількість військової техніки рухається з росії через Маріуполь. Переважно фіксують БМП та вантажіки з БК в бік Запорізької області (обидва напрямки - Бердянськ та Розівка). Ще більша кількість техніки буквально застрягла в корках від Маріуполя до перетину кордону з росією біля Новоазовська. Прикордонники окупантів справжні молодці в питаннях штучних проблем з пересуванням всіх вантажівок, що в тому числі, значно сповільнює військові переміщення. Середня швидкість проходження вантажівки не менш доби від кордону до Маріуполя”, – написав Андрющенко у своєму Телеграм.
Деталі
Водночас, з його слів, затор з легкових автівок з Маріуполя до перетину кордону з росією починається біля села Безіменне та становить майже 25 кілометрів. Основна кількість автівок – маріупольці, що тікають від “Холодомору”. Однак зранку спостерігається значне збільшення автівок з “регіоном Крим”.
Доповнення
Раніше Андрющенко зазначав, що військова активність в окупованому Маріуполі та навколо міста зростає.