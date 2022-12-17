Возле Мариуполя застряла большая колонна российской техники - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что утром большое количество российской техники движется из рф через Мариуполь. По его словам, еще большее количество техники застряло в пробках возле Мариуполя до пересечения границы у Новоазовска, передает УНН.
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“Утром большое количество военной техники движется из рф через Мариуполь. Преимущественно фиксируют БМП и грузики из БК в сторону Запорожской области (оба направления – Бердянск и Розовка). Еще большее количество техники буквально застряло в пробках от Мариуполя до пересечения границы с россией у Новоазовска. Пограничники оккупантов настоящие молодцы в вопросах искусственных проблем с передвижением всех грузовиков, что в том числе значительно замедляет военные перемещения. Средняя скорость прохождения грузовика не менее суток от границы до Мариуполя”, – написал Андрющенко в своем Телеграм.
Детали
В то же время, по его словам, пробка из легковых автомобилей из Мариуполя до пересечения границы с россией начинается у села Безименное и составляет почти 25 километров. Основное количество автомобилей – мариупольцы, убегающие от “Холодомора”. Однако утром наблюдается значительное увеличение автомобилей с “регионом Крым”.
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Ранее Андрющенко отмечал, что военная активность в оккупированном Мариуполе и вокруг города растет.