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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Військова активність в окупованому Маріуполі та навколо міста зростає - радник мера

Військова активність в окупованому Маріуполі та навколо міста зростає - радник мера

Київ • УНН

 • 1463721 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що над містом спостерігається незвична кількість бойових гвинтокрилів. Через Маріуполь пройшла чергова колона танків, передає УНН.

Цитата

"Над містом цілий день незвична кількість бойових гвинтокрилів із Запоріжського напряму в напрям Азовсталі. Встановлено облаштування другого табору для мобілізованих росіян на території Маріупольського району в передмісті с. Ялта (Нова Ялта)", - зазначив він.

Андрющенко також додав, що продовжується віддітк військових з Бердянського напряму.

"В районі с. Дем’янівка та с. Комишувате розквартировують близько 500 поки живої сили. Одразу після влучного мінусування по окупованій Запоріжській області. Чергову колону танків (власним ходом) вночі перекинуто з Мангушського р-ну до Нікольського р-ну", - наголосив радник мера.

Нагадаємо 

У Маріуполі російські окупанти нічим не посипають слизьку дорогу, тому кількість аварій "зашкалює".

Українські Національні Новини

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