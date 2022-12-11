Военная активность в оккупированном Мариуполе и вокруг города растет - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что над городом наблюдается необычное количество боевых вертолётов. Через Мариуполь прошла очередная колонна танков, передает УНН.
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"Над городом целый день необычное количество боевых вертолетов из Запорожского направления в направление Азовстали. Установлено обустройство второго лагеря для мобилизованных россиян на территории Мариупольского района в пригороде с. Ялта (Новая Ялта)", - отметил он.
Андрющенко также добавил, что продолжается оттиск военных из Бердянского направления.
"В районе с. Демяновка и с. Камышеватое расквартируют около 500 пока живой силы. Сразу после точного минусования по оккупированной Запорожской области. Очередная колонна танков (собственным ходом) ночью переброшена с Мангушского р-на в Никольский р-н", - подчеркнул советник мэра.
Напомним
В Мариуполе российские оккупанты ничем не посыпают скользкую дорогу, поэтому количество аварий "зашкаливает".