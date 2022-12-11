Военная активность в оккупированном Мариуполе и вокруг города растет - советник мэра

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что над городом наблюдается необычное количество боевых вертолётов. Через Мариуполь прошла очередная колонна танков, передает УНН.

Цитата

"Над городом целый день необычное количество боевых вертолетов из Запорожского направления в направление Азовстали. Установлено обустройство второго лагеря для мобилизованных россиян на территории Мариупольского района в пригороде с. Ялта (Новая Ялта)", - отметил он.

Андрющенко также добавил, что продолжается оттиск военных из Бердянского направления.

"В районе с. Демяновка и с. Камышеватое расквартируют около 500 пока живой силы. Сразу после точного минусования по оккупированной Запорожской области. Очередная колонна танков (собственным ходом) ночью переброшена с Мангушского р-на в Никольский р-н", - подчеркнул советник мэра.

Напомним 

В Мариуполе российские оккупанты ничем не посыпают скользкую дорогу, поэтому количество аварий "зашкаливает".

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