Немає кому посипати дороги: через ожеледицю кількість ДТП у Маріуполі "зашкалює"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти нічим не посипають слизьку дорогу, тому кількість аварій "зашкалює". Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, передає УНН.
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"Ранок Маріуполя привітав льодом на вулицях. Посипати дороги нікому та немає чим. За умови шаленого трафіку з росії концентрація ДТП зашкалює", – написав Андрющенко.
Він повідомив, що через ожеледицю на дорогах їздить не увесь міський транспорт.
"Люди змушені на ковзанах пішки долати кілометри, аби потрапити на роботу. Та це ще не було снігу…", – додав радник мера.
Нагадаємо
У квартирах захопленого Маріуполя досі немає опалення – вода перетворюється на лід.