Некому посыпать дороги: из-за гололедицы количество ДТП в Мариуполе "зашкаливает"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты ничем не посыпают скользкую дорогу, поэтому количество аварий "зашкаливает". Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
"Утро Мариуполя поприветствовало льдом на улицах. Посыпать дороги некому и нечем. При условии бешеного трафика с россии концентрация ДТП зашкаливает", – написал Андрющенко.
Он сообщил, что из-за гололедицы на дорогах ездит не весь городской транспорт.
"Люди вынуждены на коньках пешком преодолевать километры, чтобы попасть на работу. Но это еще не было снега…", – добавил советник мэра.
Напомним
В квартирах захваченного Мариуполя до сих пор нет отопления – вода превращается в лед.