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Некому посыпать дороги: из-за гололедицы количество ДТП в Мариуполе "зашкаливает"

Киев • УНН

 • 746521 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты ничем не посыпают скользкую дорогу, поэтому количество аварий "зашкаливает". Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

"Утро Мариуполя поприветствовало льдом на улицах. Посыпать дороги некому и нечем. При условии бешеного трафика с россии концентрация ДТП зашкаливает", – написал Андрющенко.

Он сообщил, что из-за гололедицы на дорогах ездит не весь городской транспорт.

"Люди вынуждены на коньках пешком преодолевать километры, чтобы попасть на работу. Но это еще не было снега…", – добавил советник мэра.

Напомним

В квартирах захваченного Мариуполя до сих пор нет отопления – вода превращается в лед.

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