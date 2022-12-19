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Донецкую область накрывают вражеским огнем от Угледара до Лимана - глава ОВА

Киев • УНН

 • 312154 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Донецкую область армия рф обстреливает на разных участках фронта, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в понедельник, 19 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Ночью россияне вели обстрелы на разных участках фронта от Угледара до Лимана", - сообщил Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 19 декабря такова:

  • На Волновахском направлении – периодические артобстрелы Угледара и окрестностей города, без жертв.
  • На Донецком направлении в течение ночи происходили обстрелы Марьинки и окрестностей Кураховки, а утром под артобстрел попала Авдеевка. Информация о пострадавших не поступала.
  • На Горловском направлении 2 человека погибли и 3 ранены в Бахмуте. В городе повреждены 2 частных дома. В Северске в результате обстрелов повреждено админздание, а в Парасковеевке Соледарской громады - частный дом.
  • На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Торском Лиманской громады.

Дополнение

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1268 человек, еще 2757 гражданских получили ранения.

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