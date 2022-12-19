Донецкую область накрывают вражеским огнем от Угледара до Лимана - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Донецкую область армия рф обстреливает на разных участках фронта, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в понедельник, 19 декабря, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Ночью россияне вели обстрелы на разных участках фронта от Угледара до Лимана", - сообщил Кириленко.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 19 декабря такова:
-
- На Волновахском направлении – периодические артобстрелы Угледара и окрестностей города, без жертв.
-
- На Донецком направлении в течение ночи происходили обстрелы Марьинки и окрестностей Кураховки, а утром под артобстрел попала Авдеевка. Информация о пострадавших не поступала.
-
- На Горловском направлении 2 человека погибли и 3 ранены в Бахмуте. В городе повреждены 2 частных дома. В Северске в результате обстрелов повреждено админздание, а в Парасковеевке Соледарской громады - частный дом.
-
- На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Торском Лиманской громады.
-
Дополнение
С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1268 человек, еще 2757 гражданских получили ранения.