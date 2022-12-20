Оккупанты обстреляли Донецкую область на разных участках фронта: показали последствия новых ударов

Детали

По словам главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 20 декабря такова:



На Волновахском направлении под огнем - Угледар и окрестности. Поврежден 1 дом, информация о пострадавших не поступала.

под огнем - Угледар и окрестности. Поврежден 1 дом, информация о пострадавших не поступала.

На Донецком направлении зафиксированы обстрелы Марьинки и окрестностей Очеретинской и Кураховской громад – без жертв.

зафиксированы обстрелы Марьинки и окрестностей Очеретинской и Кураховской громад – без жертв.

На Горловском направлении 2 человека погибли и 1 человек получил ранения в Бахмуте. Единичные прилеты были в Дальней Дилиевке и Константиновке Константиновской громады, а также Парасковеевке и Яковлевке Соледарской громады.

2 человека погибли и 1 человек получил ранения в Бахмуте. Единичные прилеты были в Дальней Дилиевке и Константиновке Константиновской громады, а также Парасковеевке и Яковлевке Соледарской громады.

На Лисичанском направлении громко было в Северске и на территории громады – без жертв.

громко было в Северске и на территории громады – без жертв.

Дополнение

Российские войска 19 декабря обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак оккупанты убили 3 жителей, еще 5 получили ранения.