Оккупанты обстреляли Донецкую область на разных участках фронта: показали последствия новых ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российские оккупанты в течение ночи продолжали обстрелы громад на разных участках линии фронта в Донецкой области. В результате атак есть разрушения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
Детали
По словам главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 20 декабря такова:
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- На Волновахском направлении под огнем - Угледар и окрестности. Поврежден 1 дом, информация о пострадавших не поступала.
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- На Донецком направлении зафиксированы обстрелы Марьинки и окрестностей Очеретинской и Кураховской громад – без жертв.
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- На Горловском направлении 2 человека погибли и 1 человек получил ранения в Бахмуте. Единичные прилеты были в Дальней Дилиевке и Константиновке Константиновской громады, а также Парасковеевке и Яковлевке Соледарской громады.
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- На Лисичанском направлении громко было в Северске и на территории громады – без жертв.
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Дополнение
Российские войска 19 декабря обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак оккупанты убили 3 жителей, еще 5 получили ранения.