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В Донецкой области обнаружили тела еще двоих убитых россиянами во время оккупации

Киев • УНН

 • 339236 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что правоохранительные органы обнаружили тела 2 убитых россиянами во время оккупации, пишет УНН.

Цитата

"В Святогорске правоохранители обнаружили тела 2 гражданских, убитых во время оккупации", - написал он в Telegram. 

Детали 

Также он отметил, что за 20 декабря россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Угледаре и Торском, еще 8 человек в области получили ранения.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1275 гражданских, еще 2770 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

20 декабря российская армия обстреляла центр города Курахово в Донецкой области. По меньшей мере, один человек ранен, а также повреждены две пятиэтажки и частные авто.

Российские оккупанты в течение ночи 20 декабря продолжали обстрелы громад на разных участках линии фронта в Донецкой области. В результате атак есть разрушения.

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