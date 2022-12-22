Оккупанты обстреляли Часов Яр в Донецкой области: есть раненые и погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сегодня, 22 декабря, оккупационные войска рф обстреляли Часов Яр Донецкой области из РСЗО. По предварительной информации, один человек погиб, еще два получили ранения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Цитата
"Враг использовал реактивные системы залпового огня для удара по городу. Погиб 1 человек, еще 2 ранены", - написал он в Телеграм.
Детали
Он отметил, что повреждены многоквартирные дома.
В настоящее время на месте работают экстренные службы.
Дополнение
За минувшие сутки, 21 декабря, российские захватчики ранили 3 мирных жителей Донецкой области.