Оккупанты обстреляли Часов Яр в Донецкой области: есть раненые и погибший

Цитата

"Враг использовал реактивные системы залпового огня для удара по городу. Погиб 1 человек, еще 2 ранены", - написал он в Телеграм.

Детали

Он отметил, что повреждены многоквартирные дома.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Дополнение

За минувшие сутки, 21 декабря, российские захватчики ранили 3 мирных жителей Донецкой области.