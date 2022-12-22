рашисты нанесли два ракетных удара по Краматорску
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску в Донецкой области, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграм, пишет УНН.
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"Краматорск, Донецкая область. Оккупанты нанесли два ракетных удара по городу", - сообщил Тимошенко.
По его словам, последствия выясняются.
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Сегодня, 22 декабря, оккупационные войска рф обстреляли Часов Яр в Донецкой области из РСЗО. По предварительной информации, один человек погиб, еще два получили ранения.