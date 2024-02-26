День термоса, Всемирный день неторопливости. Что еще можно отметить 26 февраля
Киев • УНН
Сегодня, 26 февраля, отмечается событие посвященное одному из самых полезных изобретений в историю человечества - День термоса. В 1892 году шотландский ученый и изобретатель Джеймс Дьюар изобрел вакуумную колбу для хранения сжиженных газов. которая изначально не предназначалась для повседневного использования.
Сегодня, 26 февраля, отмечается событие посвященное одному из самых полезных изобретений в историю человечества - День термоса, пишет УНН.
В 1892 году шотландский ученый и изобретатель Джеймс Дьюар изобрел вакуумную колбу для хранения сжиженных газов. которая изначально не предназначалась для повседневного использования.
В 1904 году Райнгольд Бургер, Альберт Ашенбреннер и Густав Роберт Паален поняли, что эту колбу можно использовать и в повседневной жизни: запатентовали ее под названием "термос" и основали одноименную компанию.
Дьюар попытался судиться с немцами, но проиграл. А название "термос" стало обобщающим для всех бытовых изделий подобного типа.
Основной элемент термоса - это уже упомянутая двустенная колба (дьюар), между стенками которой выкачан воздух Основной материал, из которого делают колбу, является стекло или сталь. Стеклянную колбу дополнительно покрывают сридблом, чтобы уменьшить перенос тепла через стенки дюара излучением.
Стеклянный дьюар помещают в корпус с высокой термоизоляционной способностью, чтобы еще дополнительно уменьшить перенос тепла. Кроме того, корпус защищает хрупкую стеклянную колбу от механического повреждения.
Также сегодня все желающие могут присоединиться к Всемирному дню неторопливости. Событие в 2007 году основала Ассоциация "Искусство жить медленно".
Ассоциация также предложила 14 заповедей, направленных на популяризацию более медленного и комфортного образа жизни, подчеркивая важность наслаждаться положительными аспектами жизни.
Также 26 февраля - это и Всемирный день фисташек. Событие было основано в США и стало популярным во многих странах мира.
На Ближнем Востоке и в Центральной Азии фисташки культивируют уже более двух тысяч лет. Их ценили в древней Персии, ими обменивались как подарками между правителями и знатными особами. Даже в Библии есть упоминания о фисташках.
По церковному календарю сегодня памяти Порфирия Газского.
Порфирий родился в Македонии в зажиточной семье. В 25 лет он решил покончить с мирской жизнью и принял монашеский постриг в одном из монастырей в Египте.
Впоследствии стал священником и епископом в Газе.
Именины 26 февраля празднуют Петр, Николай, Иван, Анна.
День термоса, Всемирный день неторопливости. Что еще можно отметить 26 февраля
Сегодня, 26 февраля, отмечается событие посвященное одному из самых полезных изобретений в историю человечества - День термоса. В 1892 году шотландский ученый и изобретатель Джеймс Дьюар изобрел вакуумную колбу для хранения сжиженных газов. которая изначально не предназначалась для повседневного использования.
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