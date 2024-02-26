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День термоса, Всесвітній день неквапливості. Що ще можна відзначити 26 лютого

Київ • УНН

 • 25537 перегляди

Сьогодні, 26 лютого, відзначається подія присвячена одному з найкорисніших винаходів в історію людства – День термоса. У 1892 році шотландський вчений та винахідник Джеймс Дьюар винайшов вакуумну колбу для зберігання зріджених газів. яка спочатку не призначалася для повсякденного використання.

День термоса, Всесвітній день неквапливості. Що ще можна відзначити 26 лютого

Сьогодні, 26 лютого, відзначається подія присвячена одному з найкорисніших винаходів в історію людства – День термоса, пише УНН.

У 1892 році шотландський вчений та винахідник Джеймс Дьюар винайшов вакуумну колбу для зберігання зріджених газів. яка спочатку не призначалася для повсякденного використання.

У 1904 році Райнгольд Бургер, Альберт Ашенбреннер і Густав Роберт Паален зрозумілі, що цю колбу можна використовувати і в повсякденному житті: запатентували її під назвою "термос" і заснували однойменну компанію.

Дьюар спробував судитися з німцями, але програв. А назва "термос" стала узагальненою для всіх побутових виробів подібного типу.

Основний елемент термоса – це вже згадана двостінна колба (дьюар), між стінками якої викачане повітря Основний матеріал, з якого роблять колбу, є скло або сталь. Скляну колбу додатково покривають срідблом, щоб зменшити перенесення тепла через стінки дюару випромінюванням.

Скляний дьюар поміщають у корпус з високою термоізоляційною здатністю, щоб іще додатково зменшити перенесення тепла. Крім того, корпус захищає крихку скляну колбу від механічного пошкодження.

Також сьогодні усі бажаючі можуть долучитися до Всесвітнього дня неквапливості. Подію у 2007 році заснувала Асоціація "Мистецтво жити повільно".

Асоціація також запропонувала 14 заповідей, спрямованих на популяризацію більш повільного і комфортного способу життя, підкреслюючи важливість насолоджуватися позитивними аспектами життя.

Також 26 лютого – це і Всесвітній день фісташок. Подія була започаткована у США і стала популярною у багатьох країнах світу.

На Близькому Сході та у Центральній Азії фісташки культивують вже більше двох тисяч років. Їх цінували в стародавній Персії, ними обмінювалися як подарунками між правителями та знатними особами. Навіть у Біблії є згадки про фісташки.

За церковним календарем сьогодні пам’яті Порфирія Газського.

Порфирій народився у Македонії в заможній родині. У 25 років він вирішив покінчити з мирським життям та прийняв чернечий постриг у одному з монастирів у Єгипті.

Згодом став священником та єпископом у Газі.

Іменини 26 лютого святкують Петро, Миколай, Іван, Ганна.

Захар Подкидишев

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