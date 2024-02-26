День термоса, Всесвітній день неквапливості. Що ще можна відзначити 26 лютого

Сьогодні, 26 лютого, відзначається подія присвячена одному з найкорисніших винаходів в історію людства – День термоса, пише УНН.

У 1892 році шотландський вчений та винахідник Джеймс Дьюар винайшов вакуумну колбу для зберігання зріджених газів. яка спочатку не призначалася для повсякденного використання.

У 1904 році Райнгольд Бургер, Альберт Ашенбреннер і Густав Роберт Паален зрозумілі, що цю колбу можна використовувати і в повсякденному житті: запатентували її під назвою "термос" і заснували однойменну компанію.

Дьюар спробував судитися з німцями, але програв. А назва "термос" стала узагальненою для всіх побутових виробів подібного типу.

Основний елемент термоса – це вже згадана двостінна колба (дьюар), між стінками якої викачане повітря Основний матеріал, з якого роблять колбу, є скло або сталь. Скляну колбу додатково покривають срідблом, щоб зменшити перенесення тепла через стінки дюару випромінюванням.

Скляний дьюар поміщають у корпус з високою термоізоляційною здатністю, щоб іще додатково зменшити перенесення тепла. Крім того, корпус захищає крихку скляну колбу від механічного пошкодження.

Також сьогодні усі бажаючі можуть долучитися до Всесвітнього дня неквапливості. Подію у 2007 році заснувала Асоціація "Мистецтво жити повільно".

Асоціація також запропонувала 14 заповідей, спрямованих на популяризацію більш повільного і комфортного способу життя, підкреслюючи важливість насолоджуватися позитивними аспектами життя.

Також 26 лютого – це і Всесвітній день фісташок. Подія була започаткована у США і стала популярною у багатьох країнах світу.

На Близькому Сході та у Центральній Азії фісташки культивують вже більше двох тисяч років. Їх цінували в стародавній Персії, ними обмінювалися як подарунками між правителями та знатними особами. Навіть у Біблії є згадки про фісташки.

За церковним календарем сьогодні пам’яті Порфирія Газського.

Порфирій народився у Македонії в заможній родині. У 25 років він вирішив покінчити з мирським життям та прийняв чернечий постриг у одному з монастирів у Єгипті.

Згодом став священником та єпископом у Газі.

Іменини 26 лютого святкують Петро, Миколай, Іван, Ганна.