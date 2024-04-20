День окружающей среды в Украине, День благодарности волонтерам, Международный день цирка. Что еще можно отметить 20 апреля

Сегодня, в третью субботу апреля, любители природы, экологи, люди, работа которых связана с охраной природной среды могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Дня окружающей среды Украины, пишет УНН.

Событие было основано в 1999 году. В мирное время основной задачей было отмечать его конкретными делами: высадкой деревьев, уборкой мусора, очисткой водоемов и тому подобное.

Полномасштабное российское вторжение изменило смысл этого события, ведь восстановление окружающей среды Украины после военных преступлений россиян может длиться много лет и потребует значительных средств. И речь не только об экологической катастрофе на Юге Украины, которую вызвал подрыв врагом Каховской ГЭС.

Общая сумма ущерба, нанесенного украинской окружающей среде российской агрессией уже превышает 2,2 триллиона гривен. Более половины этих убытков это загрязнение атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов. На данный момент в Украине более 172 тысяч квадратных километров потенциально заминированных территорий.

20 апреля - это День благодарности волонтерам.

Волонтерское движение возникло во Франции в 1920 году, когда молодежь организовала добровольное восстановление разрушенных во время Первой мировой войны ферм.

В Украине волонтерское движение было основано в 90-е годы, и настоящую свою силу показало уже в первые часы российской агрессии.

Украинские волонтеры доказали, что способны объединять, организовываться и помогать и решать сложнейшие задачи, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Тысячи эпизодов, как украинские волонтеры помогали эвакуировать людей и животных, подвозили продукты и необходимые вещи и населенные пункты, которые под обстрелами или в оккупации - они навсегда останутся в истории не только украинского, но и мирового волонтерского движения.

Любители фантастики сегодня могут приобщиться к Международному дню Cli-Fi.

Climate fiction - это отдельное направление научной фантастики, сюжеты которого основаны на изменениях климата, которые могут привести к существенному изменению облика нашей планеты и даже ее гибели.

Литературные произведения и художественные фильмы о глобальном потеплении сделали Cli-Fi особенно популярным на рубеже 20-21 веков.

Еще в третью субботу апреля отмечается Международный день цирка.

Событие было основано Всемирной федерацией цирков в 2010 году.

Цирк появился в Древнем Риме, но служил местом скачек и гладиаторских боев, что отличается от сегодняшнего представления цирка. Современное цирковое искусство основал англичанин Филипп Астлей в конце 18 века. Астлей решил демонстрировать на цирковой арене трюки на лошадях.

Сейчас цирковое искусство имеет значительно более широкое понятие: к нему относится иллюзионизм, акробатика, клоунада, пантомима и тому подобное.

По церковному календарю сегодня праздник Похвалы Пресвятой Богородицы.

По преданию, в 7-м веке во время осады Константинополя патриарх Сергий взял из Влахернского храма ризу Божьей Матери, обошел с ней весь город и погрузил в Босфорский пролив. После этого произошло чудо - поднялась буря и все вражеские корабли утонули.

Именины 20 апреля празднуют Мария, Александр, Федор, Станислав.