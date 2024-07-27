День медицинского работника Украины, День рождения гамбургера, День трансатлантической связи. Что еще можно отметить 27 июля

Сегодня, 27 июля, в Украине свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники, пишет УНН.

С 1994 День медика в Украине отмечался в третье воскресенье июня. Так же в этот же день свой профессиональный праздник отмечали медицинские работники во многих странах бывшего ссср, в частности в россии и беларуси.

Чтобы избавиться от советского прошлого президент Украины Владимир Зеленский 13 июня 2023 года подписал указ о переносе Дня медицинского работника на 27 июля.

Полномасштабная российская агрессия стала настоящим испытанием для украинских медиков. В Украине до полномасштабной войны насчитывалось около 143 тысяч врачей и 261 тысяча среднего медперсонала.

По оценкам экспертов, количество медиков в Украине с февраля 2022 года сократилось на 15%. Большинство из них выехало за границу.

За время российской агрессии в Украине погибли 194 гражданских медика. Тысячи медицинских работников погибли и были ранены на фронте.

С 24 февраля 2022 года в результате вражеских ударов и обстрелов в Украине уничтожено и повреждено более 1700 медицинских учреждений.

27 июля считают Днем рождения гамбургера. По самой распространенной версии именно в этот день 1900 года американец Луис Лессинг в своей закусочной на колесах продал говяжью котлету с листьями салата и соусом в разрезанной булочке.

В 1916 году повар из штата Канзас Уолтер Андерсон запатентовал специальную булочку для гамбургеров.

Свою невероятную популярность гамбургеры получили после открытия ресторанов "McDonald's". В заведениях этой сети по всему миру каждую секунду продается 75 гамбургеров.

Также сегодня можно отметить День трансатлантической связи.

Именно 27 июля 1866 года была завершена прокладка через Атлантический океан телеграфного кабеля, который соединил Европу и Северную Америку. Работы над этим проектом продолжались 12 лет.

Любители старинных музыкальных инструментов сегодня могут присоединиться ко Дню чествования волынки.

Прототипы волынки известны еще со времен Древнего Египта и Месопотамии. На волынках играли и в Древней Греции, а с римскими завоевателями волынка попала в Британию.

В Шотландии волынка начала приобретать популярность в XVI веке, и постепенно стала культовым инструментом и символом шотландского народа.

Оригинально провести время сегодня можно, если отпраздновать День хождения по ходулям.

Хождение на ходулях известно еще со времен Древней Греции. В Средневековой Европе даже устраивали рыцарские турниры на ходулях.

В XIX веке жители французской провинции Ланды постоянно использовали ходули в повседневной жизни. Местность была очень болотистая, поэтому люди на ходулях работали в поле, ходили за покупками на ярмарку и друг к другу в гости.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Пантелеймона.

Пантелеймон жил в ІІІ веке Никомедии, был врачом. После крещения он продолжил помогать людям, и даже начал исцелять их молитвами.

Популярности Пантелеймона завидовали врачи-язычники, которые донесли на него императору Максимиану.

По приказу правителя Пантелеймона схватили, долго и жестоко пытали, а затем отрубили ему голову.

Именины сегодня празднуют Иван, Николай, Петр.