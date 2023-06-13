День медицинского работника теперь будет отмечаться 27 июля - Зеленский подписал указ

Цитата

"Установить в Украине профессиональный праздник работников сферы здравоохранения - День медицинских работников, который отмечать ежегодно 27 июля. Признать утратившим силу указ Президента Украины от 3 июня 1994 года №281/94 "О Дне медицинского работника", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним

Указом третьего президента Украины Леонида Кучмы от 3 июня 1994 года, День медицинского работника ежегодно отмечался в третье воскресенье июня. В этот же день этот праздник отмечают в беларуси и россии.

То есть, в этом году праздник приходился на 18 июня.

Дополнение

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.



