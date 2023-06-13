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День медичного працівника тепер відзначатимуть 27 липня - Зеленський підписав указ

Київ • УНН

 • 1473295 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення святкування Дня медичних працівників на 27 липня. Відповідний документ № 327/2023 опубліковано на сайті Президента, повідомляє УНН.

День медичного працівника тепер відзначатимуть 27 липня - Зеленський підписав указ

Цитата

"Установити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя - День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня. Визнати таким, що втратив чинність, указ Президента України від 3 червня 1994 року №281/94 "Про День медичного працівника", - ідеться в тексті документа.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Нагадаємо

Указом третього президента України Леоніда Кучми від 3 червня 1994 року День медичного працівника щорічно відзначався в третю неділю червня. У цей самий день це свято відмічають у білорусі та росії.

Тобто, цього року свято припадало на 18 червня.

Доповнення

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

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