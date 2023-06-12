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Зеленський підписав закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня: буде вихідний

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Зеленський підписав закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня: буде вихідний

Деталі

"12.06.2023 повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

8 травня офіційно буде вихідний день і День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський раніше вніс до Верховної Ради законопроект, який встановлює 8 травня - Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, і підписав указ про встановлення в Україні 9 травня Днем Європи.

У пояснювальній записці до законодавчої ініціативи Глави держави йдеться, що з метою відновлення історичної правди та справедливості Україна як невід’ємна частина великої європейської родини має відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років разом з усією Європою і всім цивілізованим демократичним світом саме 8 травня.

Після ухвалення цього законопроекту та набуття документом чинності заходи вшанування жертв Другої світової війни, а також заходи з увічнення перемоги над нацизмом відбуватимуться в Україні саме 8 травня.

Крім того, в законопроекті пропонується встановити 8 травня святковим днем, в який робота не проводиться або ж якщо він придає на вихідний, то відбуватиметься перенос вихідного на наступний робочий день. Однак, ця законодавча норма почне діяти тільки після скасування воєнного стану.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: День пам’яті та перемоги над нацизмом: що зміниться та чому перемогу у Другій світовій війні відзначатимемо 8 травня

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