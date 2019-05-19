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День "И": как будет происходить инаугурация Зеленского

День "И": как будет происходить инаугурация Зеленского

Киев  •  УНН

 • 23963 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Вот и наступил день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. УНН собрал для вас всю информацию, которая сейчас известна о мероприятии и о том, кто на нем будет присутствовать.

Согласно Конституции к присяге новоизбранного главу государства приводят на торжественном заседании парламента.
Основные процедурные моменты закреплены в Постановлении ВР "О порядке проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги новоизбранным Президентом Украины" еще с 2004 года. УНН уже писал о формальной стороне процедуры.

Главными процедурными моментами инаугурации является объявление результатов выборов главой Центральной избирательной комиссии и приведение к присяге новоизбранного президента главой  Конституционного суда. Президент должен произнести текст присяги прописанный в Основном законе, держа руку на Конституции Украины. На сколько известно УНН, то во время инаугурации Зеленского будут по традиции использоваться также Пересопницкое Евангелие.

Интересно, что к присяге новоизбранного президента приводут сразу две женщины: глава ЦИК Татьяна Слипачук и  глава КСУ Наталья Шаптала.

Также во время инаугурации используются внешние атрибуты власти президента, а именно знак президента, гербовая печать и булава. После этого Президент обращается к народу с трибуны ВР. И вот здесь нас могут ожидать интересные моменты.

Как стало известно, УНН первым указом нового президента станет роспуск парламента.

А следующим решением, вероятно, Зеленский назначит внеочередные выборы в ВР на 14 июля.

Объявит об этом политик во время инаугурационной речи? Услышим.

На инаугурации всегда присутствуют высокопоставленные гости. На этот раз также без них не обойдется. Планируется присутствие всех предшественников Зеленского на главной должности страны включая Петра Порошенко, но, за исключением Виктора Януковича. Также придут представители Кабмина.

Список иностранных гостей довольно длинный. По последней информации будет не менее 60 представителей иностранных государств, среди которых пятеро президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министр Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4-ро вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4-ро министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Глава МИД. Плюс более 40 других высоких представителей.

А вот российской стороне приглашение даже не отправляли.

Следует заметить, что Штаты выслали довольно мощный "десант". Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

В состав делегации также вошли:

спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, и.о. заместителя главы миссии посольства США в Украине Джозеф Пеннингтон.

По завершении торжественного заседания ВР Зеленский, уже в статусе действующего главы государства, проведет ряд встреч с представителями других стран.

В общем сегодняшний день для Владимира Зеленского формально будет выглядеть так:

10.00-11.00 - Участие Президента Украины Владимира Зеленского в Торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги Президентом Украины Украинскому народу;

11.05-11.20 - Участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины, Мариинский дворец;

11.20-11.50 - Приветствие Президентом Украины Владимиром Зеленским и госпожой Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце;

12.00-13.30 - Участие Президента Украины Владимира Зеленского в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост Президента Украины в Мариинском дворце;

14.30-17.00 (ориентировочно) - двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главами иностранных делегаций в Администрации Президента Украины.

Интересно каким это день будет для Зеленского самом деле...

Еще один момент на который бы хотелось обратить внимание. Незадолго до сегодняшнего дня Зеленский обратился к сторонникам с призывом прийти к Мариинскому парку, откуда он отправится в ВР.

УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.

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Украинские Национальные Новости

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