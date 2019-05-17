ВР звернулася з проханням надати Пересопницьке Євангеліє для інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Верховна Рада звернулася з проханням надати Пересопницьке Євангеліє для проведення інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського 20 травня. Про це журналісту УНН повідомили в Інституті рукопису НБУВ.
"Вчора, надійшло офіційне звернення від Верховної Ради з проханням надати Пересопницьке Євангеліє для проведення інавгурації 20 травня", - сказали в Інситуті рукопису.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.
Сам Зеленський раніше називав очікуваною датою інавгурації 19 травня.
Як повідомляв УНН, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Його опонента Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Володимира Зеленського офіційно оголошено Президентом України. "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікували офіційні результати виборів 3 травня.