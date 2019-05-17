ВР обратилась с просьбой предоставить Пересопницкое Евангелие для инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Верховная Рада обратилась с просьбой предоставить Пересопницкое Евангелие для проведения инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. Об этом журналисту сообщили УНН в Институте рукописи НБУВ.
"Вчера поступило официальное обращение от Верховной Рады с просьбой предоставить Пересопницкое Евангелие для проведения инаугурации 20 мая", - сказали в Инситуте рукописи.
Напомним, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.
Сам Зеленский ранее называл ожидаемой дате инаугурации 19 мая.
Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимира Зеленского официально объявлено Президентом Украины. "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов 3 мая.